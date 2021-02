¡Se siguen amando! Aislinn Derbez confiesa que sigue enamorada de Mauricio Ochmann

Ciudad de México.- Nuevamente los actores Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann, quienes han estado en el ojo del huracán tras su separación, vuelven a dar de qué hablar. Pues a casi un año de su ruptura, la actriz confiesa estar muy enamorada del padre de su hija.

La hija de Eugenio Derbez compartió en sus redes la plática que tuvo con un coach de vida, el colombiano Santiago Molano, a través de su podcast La Magia del Caos, en el que la artista 33 años habló acerca de su expareja, aprovechando el tema sobre las relaciones amorosas.

Lee también: Kai, la hija de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann podría iniciar su carrera artística pronto

Durante la charla de más de una hora, ambos abordaron aspectos sobre las relaciones amorosas, como las etapas del enamoramiento, el chantaje que suele existir entre las parejas, la falsa idea de que el amor lo puede todo, entre otros.

Por su parte, Aislinn explicó que ella y Mauricio Ochmann comenzaron a tener muchas diferencias ideológicas que impidieron que la relación continuara. A pesar de ello, la estrella mencionó que el amor que siente por él no ha terminado.

"Amo al papá de mi hija, con todo el corazón. Lo amo y siempre lo amé. De hecho, cuando acabó el enamoramiento nos seguíamos amando impresionante, pero empezó a pasar que decíamos es que tú vas para acá, yo voy para acá, tú crees esto y yo creo esto", dijo la joven.

También te podría interesar: Eugenio Derbez revela que 'De Viaje con los Derbez' habría acelerado el divorcio de su hija

Agregó que por la falta de compatibilidad mental en muchos aspectos, lo mejor era poner punto final a su relación. Comentó que sus amigos les preguntaban "¿por qué no se mandaron por un tubo?" o porqué no se terminaron odiando, pero ella comentó que no tiene porqué ser así.

No hay que matarse, no hay que odiarse. Todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, cosas terribles y claro que no. "Te puedes separar amando completamente a esa persona, incluso amándola más que antes", finalizó.

Fuente: Instagram @chicapicosa2