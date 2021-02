Sin trabajo en Televisa y tras quedar en silla de ruedas, actriz da fuerte noticia en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Una muy querida y talentosa actriz mexicana, la mañana de este viernes 12 de febrero reapareció en Sale el Sol, después de años sin trabajo en Televisa y de haber quedado en sillas de ruedas por una terrible enfermedad, con una fuerte noticia sobre su estado de salud.

En exclusiva para el matutino de Imagen Televisión, la actriz Rosita Pelayo abrió su corazón y reveló cómo se encuentra de salud tras ser diagnosticada con artritis, la cual provocó que hace varios años quedara inmóvil.

Pelayo es una gran actriz mexicana de teatro y televisión, que tiene una larga trayectoria. Sin embargo, el público la identifica mayormente por su participación en Cachún Cachún Ra Ra! y su papel como 'Lola' en La Fea Más Bella y otras grandes producciones de Televisa.

La querida actriz confesó a Gustavo Adolfo Infante y a Ana María Alvarado que después de una larga lucha y muchas fisioterapias, finalmente se pudo poner de pie y caminar poco a poco, resaltando que fuera de su casa sigue usando su silla, pues aún no está del todo bien.

Todo tiene un proceso, y bueno camino, me agarran caminando, bajo y subo las escaleras, entonces eso está muy padre porque ya soy más libre, ya no dependo tanto de la silla, claro que cuando salgo la uso, porque no puedo caminar rápido", mencionó.