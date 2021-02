Tras darse drástico cambio de 'look' exactor de Televisa logra volver con su novia 36 años menor

Ciudad de México.- El famoso actor, Sergio DeFassio, actualmente se encuentra mejor que nunca, pues reveló al programa de espectáculos, De Primera Mano, que decidió hacerse un buen cambio de 'look'.

Como bien se sabe, el artista llegó a lucir con orgullo las canas de su cabellera, sin embargo, ahora que tuvo que hacerse un cambio de prótesis capilar, confesó que quiso innovar su imagen con un color negro.

Por si fuera poco, DeFassio aseguró estar muy contento, debido a que pudo regresar con su prometida, Adriana Mora, quien es 36 años menor que él. La pareja se dio un tiempo el pasado mes de diciembre.

Según lo expresó el actor, ambos comenzaron su relación bastante mal, pues des de un inicio comenzaron a vivir juntos, no obstante, ahora se citan para verse y buscan mejorar como pareja.

Sabes como es el amor, si no tienes peleas o como dicen ahora, si no tienes relaciones tóxicas, no estás a gusto, siempre felicidad, no, tiene que haber siempre algún conflicto para llegar a la tranquilidad", contó.