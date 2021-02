Tras quedar en la calle y 48 años en Televisa, querida actriz da fuerte noticia en 'Ventaneando'

Ciudad de México.- Sin duda alguna la actriz Lucila Mariscal ha vivido duras etapas en su vida, que van desde la desaparición de de su hijo, hasta ser maltratado por su nieto Andrei Hernández, quien la echó a la calle y la sacó de su casa.

Pero recientemente la conocida intérprete de 'Lencha' volvió a abrir su corazón y reveló que durante su juventud fue víctima de abuso sexual a manos de un exnovio.

A través de una entrevista exclusiva en el programa Ventaneando, Lucila contó que todo ocurrió cuando apenas tenía 16 años luego de decidir terminar su relación sentimental por problemas con el padre de su novio.

Comentó que el joven no quiso aceptar su decisión y en represalia, la drogó para después violarla.

Le dije, ‘sabes qué… terminamos’, y fue cuando él hizo su plan y todo y me invitó a tomar una copa y algo le puso… Entonces de pronto yo digo 'me siento muy mal, siento que me estoy hundiendo, me siento fatal’. Y ahí fue donde ya él me llevó a un motel y ahí me violó'", relató.