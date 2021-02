Vanessa Claudio de sin aliento a sus fans al mostrar su lado oscuro en Instagram

Miami, Florida.- La hermosa conductora de Suelta la Sopa, Vanessa Claudio, dejó a todos sus seguidores con la boca abierta, luego de mostrar una fotografía donde su belleza jugo un papel más que importante.

A través de su cuenta personal de Instagram, la joven puertorriqueña compartió una instantánea en la que posó con un bello y un tanto revelador vestido negro, el cual la envolvió en cierto aire de misterio.

En el post, la comunicadora mencionó estar con su lado más oscuro, debido al color de su cautivador atuendo.

¡Mi lado obscuro! ¡Feeling good in my own skin!", escribió en su post.