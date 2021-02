¿Ya tiene novia? Vadhir Derbez es sorprendido tomado de la mano de 'cariñosa' compañía

Ciudad de México.- La familia Derbez causa nuevamente controversia, esta vez fue el actor y cantante Vadhir Derbez quien provocó revuelo al ser captado hace unos días en el aeropuerto de la CDMX muy bien acompañado.

El hermano de Aitana, José Eduardo y Aislinn Derbez fue captado por las cámaras del programa Suelta la Sopa del brazo de una cariñosa y misteriosa mujer.

Según el mencionado medio, cuando se percataron de la presencia de reporteros, la chica soltó el brazo del hijo de Eugenio Derbez y Silvana Prince y se alejó por su parte, el actor no tuvo otro remedio que acercarse a atender los cuestionamientos que la prensa presente tenía para él.

"No, es una amiga nada más. No es nada", respondió entre risas el intérprete de Buenas Suerte. Sin embargo, ante la insistencia de los medios el artista bromeó: "Le dije, es que tú también me agarras del brazo, y pues no".

Cabe recordar que hace unos meses, el actor reveló a sus seguidores mediante un live en sus redes sociales que la mujer con la que salía le había sido infiel, por lo que anunció públicamente su regreso a la soltería.

Aunque en aquella ocasión Vadhir no mencionó el nombre de la chica que le había roto el corazón, usuarios en redes llegaron a la conclusión que se trataba de Diana Larume, pues ambos dejaron de seguirse en sus redes sociales, tras nueve meses de presunta relación.

Fuente: Canal de YouTube de Suelta la Sopa