"El amor si existe": Laura G narra la bonita historia de amor al lado de un gran hombre

Ciudad de México.- Con motivo de que el 14 de febrero, Día del amor y la amistad, está muy cerca, los conductores de Venga la Alegría han estado contando sus historias románticas. Primero fue Sergio Sepúlveda, quien habló de su amor con Laura Heredia, y recientemente tocó el turno a Laura G, que relató como se enamoró de su actual pareja, Nazareno Pérez.

"Yo me pongo muy nerviosa cuando hablo de mi esposo... así nos decimos él y yo, esposo y esposa, porque yo era la mujer que siempre traía el vestido de novia en la cajuela. Por eso me gusta compartir mi historia: el amor sí existe, el amor no tiene que doler, el amor es libertad", señaló al principio la conductora.

Luego, Laura reveló que conoció a su pareja en casa de Facundo. "Él era amigo de Facundo, estaban juntos ellos, y yo estaba con otros rollos de la vida. Pero antes de conocerlo toqué fondo con mis emociones; me conocí, me amé, me acepté, me perdoné y me liberé de muchas cargas emocionales de exparejas".

"No puedes avanzar en el mundo del amor si no sacas ese equipaje. Me desintoxiqué. Cuando ya no estaba buscando y había bajado el vestido de novia a la cajuela, apareció Nazareno... el hombre más extraordinario, mi admiración profesional y personal hacía él", agregó.

Además, Laura señaló que su pareja es muy serio: "Muchos dirían: no demuestra su amor, pero todos los días Nazareno es el más amoroso con nosotros. Lo nuestro se queda nuestro. Me encanta todos los días amanecer, verlo y decir: Gracias vida por todo lo que estamos construyendo juntos".

"Siempre ha sido muy directo y eso se agradece. Cuando empezamos a ser novios, lo primero que me dijo es: Si tienes ganas de divertirte y salir con más personas, adelante; yo tengo ganas de formar una familia y voy a dedicar toda mi energía y tiempo para hacerlo. Han pasado 5 años", reveló Laura.

La conductora externó que, antes de Nazareno, ella era la típica amiga que "derramaba lagrimas todo el tiempo. Y Omar Chaparro una vez me dijo: ¿Amiga, no te cansas de ser tan dramática con tu vida?. Y Paty Cantú también: de todas las canciones de drama son tuyas. Hasta que me di cuenta que la protagonista de esta historia era yo y que quería tener un final feliz, y encontré esa persona que es mi razón de ser".

Fuente: Canal de Youtube de Venga la Alegría