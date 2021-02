¿Habrá reconciliación con Alejandra Guzmán? Esto dice su hija Frida Sofía

Ciudad de México.- Luego de que declarara que le gustaría que su mamá, la rockera Alejandra Guzmán "la quisiera abrazar", la empresaria y también cantante, Frida Sofía, volvió a ser cuestionada sobre una posible reconciliación, sin embargo, evadió el tema dejando el tema en el aire.

Fue durante una entrevista en el programa En Casa, de la televisora Telemundo, que Frida Sofía habló nuevamente sobre el tema de su mamá y del proceso que ha tenido que pasar para 'amarse a sí misma" y de aceptar los duros momentos que ha tenido que pasar a raíz del conflicto con Alejandra Guzmán.

Por primera vez me quiero, todos los problemas personales ya quedaron atrás y por primera vez honro mi trabajo y me la creo porque de verdad que en serio le he echado todas las ganas”.