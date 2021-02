Tras librar la muerte, Lalo Mora se ve 'en aprietos' por el 14 de febrero: "Soy casado"

Monterrey, Nuevo León.- Ante la próxima llegada del 14 de febrero, Lalo Mora se vio en aprietos por la situación que como el, miles de personas pueden atravesar en celebraciones como estas que se requiere de la amorosa compañía.

El vocalista de Los Invasores de Nuevo León que en meses pasados afrontó difíciles momentos por dar positivo a Covid-19 y afortunadamente alcanzó a librarse de la muerte, regresó con todo a la vida pues aprovechó el Día De San Valentín para salirse con la suya.

A través de su cuenta de Instagram es donde 'El Rey de Mil Coronas' plasmó la situación que se pasa cuando la novia pide pasar el Día del Amor y la Amistad juntos, comprendiendo que antes que ella se encuentra la esposa.

"¡Muchachos! Abusados", escribió en el post, mientras que agregó un corto video donde interpreta Amor a la Ligera y escoció el momento exacto donde expresa, "tu sabes bien que soy casado y nunca te dije mentiras, si hasta hoy me has esperado pa que me vienes con tonterías".

Con esto, miles de usuarios de Internet se mostraron en la misma situación que el artista, por lo que no dudaron en compartir el video y en comentarios expresar miles de risas.

