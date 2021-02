VIDEO: Gloria Sierra reaparece en redes sociales entre lágrimas para dar terrible noticia

Ciudad de México.- Hace unos cuantos días, la famosa actriz, Gloria Sierra, encendió las alarmas de sus fans, luego de mandar un mensaje a través de sus redes sociales, donde pedía ayuda para conseguir un tanque de oxígeno para su marido, Mike Biaggio, quien padecía Covid-19.

En el clip, la artista contó que la oxigenación de su esposo estaba muy baja y a pesar de haber contactado a varias empresas, no habían podido hacerse con un tanque que ayudaría a estabilizar al también actor.

Por fortuna, consiguieron uno y Mike logró recuperarse de la enfermedad, luego de dejar de usarlo, decidieron donarlo. No obstante, ahora Gloria reapareció en redes con amargo llanto, pues la persona a la que le dieron el tanque falleció.

No conozco al señor, no sé cómo se llama; pero me partió el corazón pensar en la angustia que pasaron estas personas en conseguir el oxígeno y una vez que lo encontraron no pudieron sacarlo (adelante)", contó Gloria.