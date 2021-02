Exactriz de Televisa, aterrorizada, denuncia violencia: "Metió la cabeza al coche"

Ciudad de México.- Recientemente Federica Quijano, exactriz y conductora de Televisa, empleó sus redes sociales para denunciar que fue víctima de violencia por parte de un hombre en la calle, mientras viajaba con sus dos hijos y un amigo de estos, revelando que incluso les escupió cuando metía su cabeza en el coche.

Quijano después de que Kabah se separará en 2005, comenzó su carrera en la televisión como conductora de EXA TV, poco después de que adoptara a sus hijos ingresó como talento de Televisa, donde estuvo hasta que decidió dedicarse a sus hijos de tiempo por completo debido a la salud de su hijo menor.

La cantante, durante un video en su cuenta de Instagram reveló, luchando contra las lágrimas, que mientras estaba en su coche con sus hijos, un señor se les acercó y comenzó a gritarle ofensas, diciéndole que le iban a "partir la mad..." mientras pateaba el carro y golpeaba ventanas, a lo que ella le cuestionó que pasaba bajando la ventana, tras lo que este intentó meterse al coche.

Aunque afortunadamente no pudo entrar, lamentablemente sí pudo invadirlo con su cabeza, donde seguía gritando insultos y escupiendo el interior, por lo que está temerosa que pueda estar contagiada de Covid-19, al igual que los menores que la acompañaban, reflexionando que esto no puede seguir así.

esto no lo podemos permitir, no importa la flojera o lo que tengas que hacer después denuncia, pide ayuda no te quedes callada o callado, no importa el género nadie tiene el derecho de insultarte, de golpearte, agredirte física o psicológicamente, ni dejar que lastimen o asusten a tus hijos por eso les comparto lo qué pasó hoy", escribió Federica.