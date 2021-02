Kendall Jenner confima noviazgo con Devin Booker con romántica foto en Instagram

Estados Unidos.- Kendall Jenner finalmente hizo oficial su romance con Devin Booker durante este día de San Valentín a través de su cuenta de Instagram.

Ha habido meses de rumores de que la estrella de Keeping Up With The Kardashians estaba saliendo con el jugador de la NBA, y ahora lo ha confirmado.

La supermodelo Kendall, de 25 años, tomó sus historias de Instagram para compartir una foto adorable de ella y la estrella de los Phoenix Suns. Parece que Kendall está acostada de espaldas en el banco de la cocina.

Ella sonríe y se lleva una mano a la cara mientras Devin, de 24 años, se acuesta encima de ella y esconde su rostro detrás de su brazo.

Kendall le escribió un mensaje con un pequeño corazón de amor blanco que flota sobre Devin, y una etiqueta de su red social es apenas visible, oculta en la parte superior de su camiseta blanca.

Esta es la primera vez que Kendall publica algo sobre él en las redes sociales, aparentemente inspirada por el romance del Día de San Valentín para hacer pública su relación.

Fuente: Mirror