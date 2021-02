¡Qué romántico! Jennifer López y Alex Rodríguez celebran el día del amor en grande

Ciudad de México.- Jennifer López y Alex Rodriguez son, al parecer, el complemento perfecto, y sus cuentas de Instagram Instagram son la plataforma clave para confirmarlo con muestras de amor como el de hoy, en momentos especiales como el día de San Valentín.

Para la ocasión, y después de posponer su boda por culpa de la pandemia, la pareja aprovechó en presumir su amor con un video corto en el que JLo comparte con sus seguidores los detalles que A-Rod dejó para ella en cada rincón de su hogar

Lee también: Jennifer Lopez cancelaría su boda con Alex Rodríguez ¿por una tercera en discordia?

"Miren esto, es asombroso, ay, bebé, gracias, me has hecho sonreír", se escucha en voz de la cantante latina, Jennifer López, mientras vemos un arreglo de rosas rojas de gran tamaño en la mesa de su sala, adornado por globos de helio con distintas frases de amor.

Luego enfocó la imagen hacia su recámara donde unos pétalos de rosa escriben sus iniciales y las de su prometido sobre las sábanas de su cama, y más globos de helio en forma de corazón que se elevan hasta el techo. De pronto, la cámara gira y ahí está Alex Rodriguez, vestido con un elegante traje negro sonriendo.

También te podría interesar: ¿En depresión? Jennifer López y A-Rod tomaron terapia tras la cancelación de su boda

Con la canción Funny Valentine de Frank Sinatra de fondo, López decidió aumentar la dosis de romanticismo con un post como parte de la leyenda de foto al regalo de Alex Rodríguez por San Valentín.

"Febrero es nuestro mes especial. Nuestro mes de aniversario. Nos volvimos a encontrar por primera vez el 1 de febrero. La primera vez que salimos fue dos días después y, desde entonces, no ha habido un día en el que no hayamos estado juntos o hablado. Me haces reír. Me encanta tu sentido del humor perversamente divertido, y cómo siempre intentas hacer que cada habitación en la que entras sea más alegre. Te amo a ti, eres mi Funny Valentine"

Fuente: Intagram @jlo