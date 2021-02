Tras muerte de su hija y despido de Televisa, exconductora de TV Azteca hace esto y la destrozan

Ciudad de México.- Rocío Sánchez Azuara de nueva cuenta se ha apoderado de la atención en las redes sociales y es que hace unas horas fue captada haciendo esto en plena pandemia y fue destrozada.

Las cámaras de la revista TVNotas se la encontraron haciendo ejercicio en un parque de la Ciudad de México y evidenciaron que no sigue ningún protocolo como guardar la sana distancia o usar cubrebocas.

También lee: Rocío Sánchez Azuara: Tras despido de Televisa, vuelve y promete hundir a TV Azteca

Una persona allegada a la exconductora de TV Azteca se entrevistó con TVNotas y señaló que los vecinos de la zona donde se encuentra el parque están muy molestos de que Rocío dé clases en el lugar y no cumpla con las normas sanitarias.

Lamentablemente no sigue los protocolos para evitar contagios de la Covid-19 ; no usa ni cubrebocas ni guarda la sana distancia con todos ellos, incluso ya otras personas que los han visto les han reclamado".

También lee: Adiós Televisa: Ariadne Díaz regresaría a la televisión de la mano ¿de TV Azteca?

Sé que en varias ocasiones, los vecinos del lugar les han gritado que usen el cubrebocas y que no sean inconscientes. A ella le molestan esos comentarios, pero aun así continúa sin hacerlo. No sé si piense que la Covid ya se terminó o qué, mucha gente no la ve con buenos ojos, la critican mucho!".