VIDEO: Belinda se olvida de los filtros para sacarse los trapitos: "No todo es ganando"

Ciudad de México.- Belinda se tomó el valor para en un corto video olvidarse de los filtros y tomarse el tiempo de sacarse gran parte de sus trapitos, consiguiendo que cada día sean más las personas que la conozcan.

La actriz y cantante española reveló al inicio de su grabación que se enfrentaría al bowl de la verdad donde reveló que las dietas no servían y hasta podría considerarse pérdida de tiempo, pues en su taco prefiere mitad tacos y la otra mitad de pizza.

Fue cuando llegó la hora de confesar sobre algo que muy pocos saben de ella cuando la novia de Christian Nodal se vio en aprietos porque el dormir mucho es algo que casi todos conocen, aunque lo que no sabían es que come mucho y no engorda, pero aprovechó para dejar claro "que no todo es ganando como siempre".

Y aunque se desconoce la fecha en la que fueron estas confesiones, 'Beli' reveló que el mejor consejo de belleza que le tocó recibir fue desmaquillarse antes de dormir y la prenda que no cambiaría por nada en el mundo son los leggings de leopardo.

Fuente: Instagram @nodalvideoss