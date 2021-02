Christian Nodal estalla contra de su productora por no permitirle sacar nueva música

Ciudad de México.- Christian Nodal es un joven cantante de regional mexicano que firmó con Universal Music y aunque la mayoría de sus temas se vuelven todo un éxito, existe un problema detrás.

Este lunes el artista no aguantó más y optó por estallar en redes sociales para irse en contra de su productora por no permitirle que su nueva música salga y se estrene como la mayoría de sus seguidores la esperan.

Fue a través de Twitter donde Nodal escribió, "hasta a mi me agüita que mis mejores rolitas no salgan todavía", mientras que usuarios de Internet e incondicionales fans no se hicieron esperar para inmediatamente pedirle que se apurara a hacer su trabajo, sin imaginar lo que sucedería.

Después de minutos en los que internautas le pedían por favor hacer los estrenos de su música pronto, el artista no se hizo esperar para una vez más mostrarse descontento por la situación que le ha tocado vivir con esta disquera.

Cual 'métele nitro papi', yo ya terminé mi chamba", concluyó.

Yo ya termine mi chamba uD83DuDE0CuD83DuDE12 https://t.co/w9FGeCFT9y — NodaluD83CuDF35 (@elnodal) February 15, 2021

Fuente: Twitter @elnodal