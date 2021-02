Danna Paola narra sobre la aterradora vez que fue drogada por hombres que buscaban abusarla

Ciudad de México.- El pasado domingo 14 de febrero, la exitosa cantante y actriz, Danna Paola, resultó ser la invitada especial en el canal de YouTube de Yordi Rosado, donde ofreció una entrevista.

En dicho dialogo, la famosa contó una de las vivencias más aterradoras que enfrentó, cuando se encontraba grabando Élite, la serie original de Netflix, en la ciudad de Madrid, España.

Según confesó Danna, ella en aquel entonces se encontraba atravesando un duro proceso de depresión en el país europeo, pero, decidió aceptar la invitación de un amigo mexicano para salir por la noche.

Durante la cena, conocieron a otros tres individuos que se encontraban en el restaurante y aunque todo parecía normal, cuando el amigo de la artista se levantó para dirigirse al baño, vertieron droga en la bebida de ella sin que lo notara.

De repente me dice (uno de los hombres), '¿este era tu vaso no?', y empiezo a platicar con él e inmediatamente me empecé a sentir mal, me empecé a marear, me empezó a dar sueño y dije me tengo que ir, estos 'weyes' empezaron a quererse sobrepasar de la situación", contó Danna Paola.