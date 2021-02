Marysol Sosa impacta en 'Sale el Sol' al revelar increíble secreto de José José

Ciudad de México.- En pleno programa en vivo de Sale el Sol, la reconocida cantante, Marysol Sosa, no tuvo reparos, ni tapujos para revelar un increíble secreto sobre su famoso padre, José José, dejando impactados a los conductores de Imagen Televisión.

Sosa, la mañana de este lunes 15 de febrero se presentó en el matutino de Imagen Televisión, donde habló sobre su infancia al lado del talentoso 'Príncipe de la Canción', señalando que fue una niñez muy bella y estable, donde compartió hermosos momentos con su padre.

Podría interesarte: Tiembla 'Sale el Sol': Conductora de TV Azteca advierte sobre oscuros secretos

Sin embargo, el fallecido interprete de Mi Almohada, fue expuesto por su hija, quien confesó que él no podía dormir bien si no lo hacía con 12 o 15 almohadas en las que recargaba sus brazos, piernas, cuello y cabeza, señalando que era difícil dormir con él por eso motivo, aunque de igual manera lograba hacerlo.

Mi papá usualmente dormía entre 12 y 15 almohadas, ¿cómo me metía en la cama? No me pregunten porque no me acuerdo, y así amanecíamos", dijo Marysol.