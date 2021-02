¡Quedó irreconocible! Actriz de Televisa y 'El Señor de los Cielos' sufre duro problema de salud

Ciudad de México.- La actriz de la famosa narcoserie El Señor de los Cielos, Verónica Montes, se sinceró y compartió a sus seguidores que lucha contra un complicado problema de salud que ha cambiado su aspecto físico.

Montes, quien ha participado en producciones de Televisa como Papá a toda madre, 40 y 20, La piloto, La doble vida de Estela Carrillo, mostró dos fotografías donde muestra el antes y después de su padecimiento.

"Mi gente bella les quería compartir estas fotitos y contarles por lo que ando pasando. Tengo la PROLACTINA alta, es una HORMONA que estimula la mamá para producir leche, como se ve en mujeres embarazadas y mujeres que están amamantando. Y eso hace que retenga demasiado líquido y también que siempre este cansada sin fuerzas de hacer nada".

"Se siente horrible estar así, porque yo soy de las personas que me levanto muy muy temprano para entrenar y aprovechar el día al máximo, y últimamente no he podido. También saben que yo vivo de mi imagen y la verdad no ha sido nada agradable estar así de inflamada la cara y todo el cuerpo", confesó.

Posteriormente, Montes aseguró que ya está tomando cartas en el asunto para revertir esta situación.

Gracias a Dios ya ando en tratamiento para ya pronto volver a tener mi cara y mi cuerpo como siempre y volver a tener las fuerzas para aprovechar el día al máximo. ¡Gracias por todos los mensajitos de apoyo que siempre recibo! Los amo️".

