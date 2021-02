Romina Marcos defiende a Niurka ante las críticas de no cuidarse del Covid-19

Ciudad de México.- Desde que se mudó a Mérida, Yucatán, la famosa vedette cubana, Niurka Marcos, llegó a convertirse en el blanco ideal para las críticas y malos comentarios, pues se le ha visto de fiesta o en lugares públicos donde pareciera olvidarse del cubrebocas.

No obstante, ante esta situación, la hija de la famosa, Romina Marcos, decidió defender a su madre, luego de que los periodistas le cuestionaran sobre este tema al salir de Televisa.

Es mi mamá y obviamente yo también le digo, '¡Mamá cuídate!', yo también veo eso y me preocupo, pero sé que, si se cuida, porque he estado con ella y sé que cuando hace ese tipo de cosa… es que, a mi mamá, este tipo de energía exterior no le llega".

Ella es feliz, no le hace daño a nadie, no se mete con nadie, ella vive su vida y por eso no tiene miedo de subir esas fotos como otros que dicen 'no me tomes foto, no quiero que me vean con mucha gente'", dijo Romina.