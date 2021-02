¿Se casan? Cynthia Klitbo y Rey Grupero llevarían su relación a un nuevo nivel con esto

Ciudad de México.- Desde que la relación amorosa entre la actriz, Cynthia Klitbo y el influencer, Rey Grupero, pasó a ser pública, muchos han dudado de la veracidad de su romance, pues hay quienes dicen que lo hacen por mera publicidad.

No obstante, pese a todas las críticas y malos comentarios, la pareja ha sabido mantener su amor a pesar de la distancia, pues actualmente la artista se encuentra trabajando en Perú, mientras que él se quedó en la Ciudad de México.

Ahora, la actriz de telenovelas confesó al programa matutino, Despierta América, que ella y Rey Grupero buscarán llevar su relación al siguiente nivel al unir sus vidas en un ritual

Por otra parte, el youtuber lo confirmó, al decir que le gustaría poder jurarle amor eterno a Klitbo en algún evento más ceremonial en la playa, a la orilla del mar.

Me gustaría hacer un ritual en la playa, enfrente de Dios; con la conexión más honesta, con nuestros corazones y no con ningún cura ni pastor; y decirle que me quiero quedar con ella", señaló.