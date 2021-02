"Todo por dar las nailon": Toñita exhibe amorío entre Cynthia Rodríguez y ejecutivo de TV Azteca

Ciudad de México.- Una vez más la controversial cantante Toñita Salazar salió a hablar mal de su excompañera Cynthia Rodríguez y contó los malos tratos que habría recibido en TV Azteca.

La conocida 'Negra de Oro' aseguró que ella no es la única exalumna de La Academia que vivió una mala experiencia dentro de la televisora del Ajusco y contó que todo fue por "buscar sus sueños".

También lee: Kaffie estalla contra Toñita por destrozar a Cynthia Rodríguez: "Mejor ponte a hacer tamales"

Sufrí abuso de autoridad y discriminación por mi color de piel y mis orígenes, y por eso se me negaron varios proyectos en televisión".

Toñita aseguró que cuando participaba en Desafío de estrellas 2 se sabía que la ganadora sería Yuridia, sin embargo, ella salió del reality y Cynthia Rodríguez se convirtió en la favorita. Luego, volvió a hablar sobre el secreto a voces de que la originaria de Coahuila salía con un alto mando de la televisora.

Por algo Martín Luna la metía en todos los programas, y mientras a todos nos daban vestuarios, a ella le mandaba a hacer nuevos... Si se metió o no con Martín Luna es su bronca, cada quien puede hacer con su cuerpo lo que deseé, y lograr lo que quiera por dar las nailon ".

También lee: Exintegrante de 'La Academia' apoya a Cynthia Rodríguez y llama 'loca' a Toñita

View this post on Instagram

La cantante afirma que no pudo cumplir su sueño de grabar un disco con el señor Pérez Botija por "capricho de Cynthia", asegurando que la novia de Carlos Rivera la acusó de amenazarla de muerte, situación que niega tajantemente.

Ella exageró las cosas, y si no lo hubiera hecho así, no me hubieran quitado nada. Tristemente, cuando tienes poder, haces cosas con dolo y pasan este tipo de cosas... ¡todo es su culpa!".