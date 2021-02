¡Traición en 'Exatlón! Atleta de 'Héroes' engaña a su novia dentro de TV Azteca

Ciudad de México.- Frente a todo TV Azteca el famoso atleta de 'Héroes', Dan Noyola, se atrevió a engañar de cruel forma a su novia, lo que despertó la indignación de varios de los fieles espectadores del Exatlón, quienes le señalaron que esa "traición" era "imperdonable" y debe de disculparse.

El pasado domingo 14 de febrero, pasaron en el reality deportivo de TV Azteca un par de fragmentos de las videollamadas que permitieron realizar a los azules y a los 'Titanes', siendo la del llamado 'Relámpago Rider' una de las que más llamó la atención del público por el engaño a su novia.

Esto no se trató de una infidelidad, pero algunos fans se mostraron furiosos con el atleta porque bromeó con la frase cásate conmigo, asegurando que supuestamente le había dado falsas esperanzas a su novia en un momento muy romántico, aunque otros solo se rieron del asunto y prestaron mayor atención a otras llamadas.

Cabe mencionar que su novia ante las cámaras no se mostró molesta, pero sí muy divertida por la broma de Noyola, de quien se despidió con mucho cariño, diciéndole que lo "ama" mucho y que espera verlo pronto.

¿Ese cásate conmigo me lo estás afirmando o...?", estaba cuestionando la novia del atleta. "No, no, no, ahí dice, yo no lo puse, yo solo leí lo que decía por ahí", concluyó Dan.