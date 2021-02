¡Deténganla! Sorprenden a Eiza González en pleno pleito con el productor de 'Ambulance'

Ciudad de México.- Eiza González es una de las actrices mexicanas que poco a poco se han abierto paso en Hollywood. Tan sólo este año, se estrenarán dos películas en las que trabajó la actriz como Godzilla vs Kong y Descuida, yo te cuido, por si fuera poco, ya está grabando su nueva producción la cual lleva el título de Ambulance y es dirigida por Michael Bay.

Sin embargo, recientemente captaron a los dos famosos discutiendo. De acuerdo con fotografías que compartió el portal Page Six, Eiza González se encuentra grabando su nueva película Ambulance en Los Ángeles, en donde comparte créditos al lado de Jake Gyllenhaal, actores que son dirigidos por Michael Bay, famoso por realizar películas como las de Transformers.

Lo que llama la atención de las imágenes que público el medio es que en ellas se ve a Eiza González y a Michael Bay discutiendo mientras ambos se encuentran en el set de filmación de la nueva película.

Page Six menciona que no se sabe la razón de la discusión entre los dos famosos y que incluso han tratado de buscarlos para que den su versión, sin embargo, no han tenido éxito.

En las fotos, Eiza González luce un uniforme de paramédico, mientras que Michael Bay porta una gorra, cubrebocas y un atuendo más desenfadado. Atrás de los famosos se observa una ambulancia, en donde al parecer se están filmando algunas escenas.

Ambulance es una película que está basada en una producción danesa del mismo nombre, la cual fue estrenada en el 2005. Se espera que el nuevo filme de Michael Bay llegue a la pantalla grande en el 2022.

La historia girara en torno a Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul- Mateen II quienes darán vida a dos ladrones que intentarán atacar la ambulancia en donde Eiza González atiende a un paciente en estado crítico.

