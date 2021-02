Drama en Televisa: Yadhira Carrillo vuelve a hablar de Lety Calderón y revela esto

Ciudad de México.- Pese a que Lety Calderón ha negado tener contacto con Yadhira Carrillo, ahora la retirada actriz volvió a señalar que está en muy buenos términos con la expareja de su esposo Juan Collado.

A través de una entrevista con distintos reporteros a las afueras del Reclusorio Norte, la empresaria aseguró que no tiene problemas con Calderón, aunque los medios de comunicación digan lo contrario.

A pesar de que Carrillo afirma llevarse bien con la madre de los hijos menores de su marido, hace algunas semanas Calderón se mostró incómoda porque ella habló del estado de su salud y subrayó que no tenía "vocera".

Afortunadamente hasta ahora no tengo vocera, lo que me quieran preguntar yo les contesto. Cuando puedo les contesto (…) no estoy haciendo Zoom porque no tengo ganas de maquillarme. Sé que entienden ustedes, pero cuando quieran yo hablo y lo digo, lo comparto en redes sociales. Lo que quieran preguntarme pues aquí estoy”, dijo en esa ocasión la actriz.