FOTO: Kimberly Loaiza y JD Pantoja muestran conmovidos las primeras imágenes de su bebé

Ciudad de México.- Al medio día de este martes 16 de febrero, los youtubers Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja anunciaron la llegada de su nuevo bebé: Juan Jr.

Fue a través de sus cuentas de Instagram, donde ambos influencers compartieron los minutos previos al parto, incluso la misma Kim publicó un post donde incluyó su última foto de embarazo durante el trabajo de parto, donde se despedía de su panza y daba la bienvenida a su hijo.

Horas más tarde, 'la lindura mayor' y JD se pronunciaron en sus historias para confirmar que todo había salido bien y compartir con sus seguidores la felicidad de estar a nada de tener entre sus brazos al pequeño Juan.

Gracias a Dios todo salió bien y pues, solo estoy esperando a que me traigan a mi baby. Quiero abrazarlo, no lo he abrazado aún pero, ya casi, ya casi", declaró Kimberly.