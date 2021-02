La actriz Ana Martín envía conmovedor mensaje tras recibir la vacuna contra el Covid-19

Ciudad de México.- Ana Martin no pudo contener su felicidad tras recibir la vacuna contra el coronavirus, por lo que decidió compartirlo en sus redes sociales. La actriz de 74 años fue notificada que su cita era este 16 de febrero, por lo que decidió formarse a primera hora para asegurar su vacuna.

Después de formarse a primera hora y hacer todos procesos para poder recibir su inyección, la Martin decidió hacer un pequeño video para sus seguidores donde volvió a recalcar que deben tener paciencia, ya que poco a poco se irán habilitando más dosis.

Antes de terminar su mensaje dejó claro que la atención fue buena, se siguieron los protocolos durante la fila y una vez dentro con las enfermeras y doctores, por lo que además de rogarle a Dios es que todos puedan vacunarse les pide que se registren y acudan a la cita para que se vacunen.

La protagonista de Soy tu dueña anunció que se formará desde temprano para poder contar con su vacuna en el día que le indicaron las autoridades, ya que en algunas zonas se terminan las dosis antes de tiempo. En su mensaje recordó que deben seguir cuidándose ya que la pandemia todavía no termina a pesar de contar con la cura al Covid-19.

"Gotitas YUPIIIII hace 3 semanas me inscribí para mi vacuna, el viernes recibió mi confirmación, me vacuno mañana, estoy feliz, como sabemos hay que tener paciencia y vean cómo se van a ir dando las cosas, mañana me iré desde temprano a hacer cola a ver cuándo me vacunan. Cuídense mucho, pronto les llegará el turno a todos primero Dios, los amo profundamente", escribió la actriz en su cuenta de Instagram.