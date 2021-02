Maldición azul: 'Exatlón' ya tiene en la cuerda floja a este integrante de 'Héroes'

Ciudad de México.- Cada vez más se acerca la final de Exatlón para descubrir al campeón de la cuarta temporada, por lo que los duelos de eliminación son más intensos y reñidos cada vez, lo que según spoilers sucederá el próximo domingo 21 de febrero, donde veremos a uno de los 'Héroes' tratar de mantenerse en el reality deportivo de TV Azteca, ¿logrará quedarse o a caso la maldición azul continuará?

En las últimas semanas el equipo de los 'Héroes' se han visto en una especie de maldición, pues desde que los 'Titanes' perdieron a Ana Lago el pasado domingo 31 de enero, los rojos se enracharon y comenzaron a ganar prácticamente cada premio que en las playas de República Dominicana se dieron.

Del 1 al 7 de febrero, los rojos únicamente perdieron la medalla femenil y aunque la semana del 8 al 14 parecía que sucedería lo mismo, los azules despertaron y ganaron un par de cosas, como la fortaleza y la medalla varonil, aunque volvieron a perder la supervivencia y por dos semanas consecutivas perdieron a dos queridos integrantes, Keno Martell y Cecilia 'Wushu' Álvarez.

Esta semana comenzó bastante bien para los azules, ya que Doris del Moral ganó la medalla femenil y la fortaleza, demostrando que no será fácil vencerlos, afirmándolo en la supervivencia, ya que aunque lamentablemente Dan Noyola tendrá que irse a duelo de eliminación, los otros dos serán rojos, Heliud Pulido y Mau Wow.

Aunque pareciera que enfrentarse a dos del equipo rival lo pone en desventaja, la realidad es que la mala suerte en esta ocasión será de los 'Titanes', pues serán ellos quienes le dirán adiós a uno de sus integrantes más queridos, Mau Wow, la cuál sería su segunda eliminación.

Cabe mencionar que hasta el momento no hay nada seguro ya que la información no viene de una fuente oficial, como alguien de producción del Ajusco, por lo que no se confirmará nada hasta el próximo domingo 21 de febrero.

EN LA ELIMINACIÓN DE LA SEMANA 24 ESTUVIERON:

uD83DuDD34HELIUD PÚLIDO

uD83DuDD35DANIEL NOYOLA

uD83DuDD34MAURICIO LÓPEZ



MAURICIO LÓPEZ ES ELIMINADO POR DANIEL NOYOLA pic.twitter.com/O6xkH46BeB — LA Diosa De Los SpoilersuD83DuDC26 (@LA_DiosaSpoiler) February 15, 2021

Fuente: Gluc