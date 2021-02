Mhoni Vidente trae para ti los horóscopos de este martes 16 de febrero de 2021

Ciudad de México.- Este martes 16 de febrero, la astróloga más famosa de México, Mhoni Vidente, te cuenta qué es lo que te deparan los astros en el amor, el dinero y la salud. Estos son sus horóscopos:

Aries: Procure ser más cauteloso en su vida sentimental. Llega un gasto inesperado, pero no le afectará. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Jornada excelente para empezar a poner a punto su belleza.

Tauro: Atención a lo que sus seres queridos le puedan pedir. Tiene más gastos de los que se puede permitir. Magnífica jornada para el mundo laboral. Fuerte, vital y con mucha marcha.

Géminis: En el amor, no atraviesa su mejor momento. Día de gestiones económicas de gran importancia. Los retos laborales le harán mostrar lo mejor de sí mismo. Debe ser estricto con su dieta, evite tantas chucherías.

Cáncer: Estará más sensible y emotivo que de costumbre. Para evitar problemas, controle los gastos. La suerte se va a concentrar en el área profesional. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Leo: Su relación de pareja está llegando a la perfección. Su economía deja mucho que desear. Oportunidad de progreso profesional. Es el momento ideal para empezar una actividad.

Virgo: No pierda la paciencia con los descuidos de su pareja. Sea cuidadoso con sus inversiones. Quizá le hagan una oferta de trabajo que no podrá rechazar. Ligeros dolores en las manos.

Libra: Comprender los sentimientos de otro no es nada fácil. Controle sus gastos, últimamente no tiene freno. Tomará importantes decisiones en su trabajo. Dosifique mejor sus fuerzas, si no quiere llegar al agotamiento.

Escorpio: Se interesará por aquella persona que se insinuó hace tiempo. Su situación económica se irá estabilizando. Laboralmente, fin del problema, todo volverá a su cauce. Hoy desaparecerá esa dolencia muscular.

Sagitario: Pondrá fin a todas sus dudas después de dialogar. Intente hacer algo por aumentar sus ingresos mensuales. Tómese su tiempo para programar objetivos laborales. No descuide sus riñones.

Capricornio: Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Buen momento para solucionar temas económicos. Procure resolver sus problemas laborales. Los paseos por el campo contribuirán a erradicar sus nervios.

Acuario: Tendencia al desasosiego. Si le deben dinero, intente cobrarlo ahora. Saldrá airoso de una situación laboral compleja. La garganta le ocasionará algún problema leve.

Piscis: Pida ayuda para solucionar sus problemas de pareja. No gaste demasiado, es mejor que sobre algo a fin de mes. Intente conseguir un buen ambiente laboral. Los cambios de temperatura podrían perjudicar su garganta.

