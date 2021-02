"No me puedo mover": Exconductora de TV Azteca da detalles de la extraña enfermedad que padece

Ciudad de México.- La exconductora de TV Azteca, Patty López de la Cerda, por medio de su cuenta de Instagram dio más detalles de su estado de salud, al recordar una imagen de ella hace 10 meses, donde se encontraba bien.

En la instantánea se aprecia a la celebridad posando ante la cámara con ropa deportiva, previo a realizar ejercicio, pues para esas fechas presumía de una vida fitness, pues ya contaba con tiempo para su cuerpo.

Me encontré esta foto de cuarentena en Abril del año pasado, estaba feliz de hacer ejercicio todo el día en el encierro y de sentirme muy fuerte.. Hoy estoy encerrada también pero apenas y me puedo mover, estoy tan hinchada de cortisona y medicinas que me cuesta trabajo hasta ponerme los calcetines", escribió.