Tania Rincón dedica amoroso mensaje a Patricio en Instagram por su cumpleaños

Ciudad de México.- La famosa conductora michoacana, Tania Rincón, aprovechó sus perfiles en las distintas redes sociales para escribir un amoroso mensaje de cumpleaños a su hijo mayor, el pequeño Patricio.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la presentadora del reality Guerreros 2020 compartió una tierna fotografía en la que aparece el hermoso niño luciendo su característica y encantadora sonrisa.

Tania recordó que en el 2017 ella y su esposo Daniel Pérez se convirtieron en padres por primera vez del pequeño Pato, quien se convirtió en una de sus mayores alegrías ahora al lado de Amelia, quien nació hace poco menos de un mes.

No hago otra cosa que agradecer a la vida por bendecirnos con un niño tan noble, sensible y generoso como tú .

Cuando naciste yo era la más envidiosa y no dejaba que nadie te cargara sentía que el único lugar seguro era mis brazos".