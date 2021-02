Tras boda privada, reconocido actor exhibe increíbles secretos de Fernando Carrillo

Ciudad de México.- Tras casi un mes de su boda privada en Tulum Quintana, Roo, con María Gabriela Rodríguez, un amigo y reconocido actor de Hollywood tuvo una entrevista exclusiva para TV Notas en la que exhibió fuertes secretos del exactor de Televisa, Fernando Carrillo, sobre sus preferencias, asegurando que "coquetea" con hombres y mujeres por igual.

Raúl Juliá Levy, reconocido actor mexicano que desde muy joven se fue a vivir a Hollywood y participó en grandes éxitos como Clash, en exclusiva para la revista dijo que no le parecía que Carrillo buscara demandarlos por decir que era bisexual, ya que a él le constaba que le gustaban ambos géneros.

El actor aseguró que Fernando no quiere reconocer que pertenece a la comunidad LGBT, pero que no se esforzaba por ocultarlo, ya que en muchas ocasiones él fue testigo de como coqueteaba con hombres y hasta había acercamientos muy cariñosos en lugares públicos, como restaurantes.

No hablaron mal de las preferencias sexuales de las personas, simplemente contaron una historia que lo involucraba a él y no entiendo por qué ha armado tanto escándalo, si sí es bisexual, punto; le tira la onda a chavos y chavas por igual. El problema aquí no es lo que se dijo de él en su momento, sino que Fernando no reconoce lo que es