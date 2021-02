Tras veto de Televisa y sin trabajo por el Covid-19, Carlos Espejel inicia romance con escort

Ciudad de México.- Carlos Espejel, después de pasar angustiantes momentos por su supuesto veto en Televisa, su falta de trabajo ante la pandemia por Covid-19 y la pérdida de sus dos padres, tal parece que encontró el amor al lado de una escort, o al menos eso dijo un amigo a TV Notas, señalando que tienen cuatro meses de romance.

Como se sabe, el 2020 fue un año muy difícil para Espejel, pues además de tener poco trabajo debido a que por la pandemia de coronavirus teatros y sus escuelas de actuación fueron cerrados, y su falta de exclusividad en Televisa, también perdió a sus dos padres con diferencia de tres meses.

Sin embargo, según fuentes cercanas al reconocido actor el 2021 le está sonriendo, pues se encuentra involucrado sentimentalmente con una guapa chica colombiana, a la cual sacó de trabajar de lo enamorado que lo tiene.

Pero, eso solo despertó la preocupación en sus amigos, ya que su falta de trabajo es un duro golpe a su economía, la cual va en picada con su nueva novia, quien al saber que es famoso cree que tiene dinero demás y lo "exprime" todo lo que puede con caros regalos y citas a los mejores lugares.

Por último, la fuente señaló que la chica es una escort y que fue cuando le pagó por una noche juntos cuando sucedió el flechazo, uno que incluso señala podría llevarlo a los vicios que ella tiene.

Se llama Jenny, y hasta donde sé, también tiene hijos, pero no están con ella. Además, dicen que le encanta el alcohol; ojalá no lleve a Carlitos por el mal camino, porque la verdad él nunca ha sido de vicios, luego las malas compañías no ayudan", concluyó.