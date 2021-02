VIDEO: Romina Marcos comparte fuerte mensaje al revelar que no le funcionó la dieta

Ciudad de México.- Hoy en día, con la pandemia por Covid-19 y demás cosas, se ha vuelto realmente difícil el poder conseguir ponerse en forma o bajar algunos kilos demás, sin embargo, muchos aun siguen intentando lograrlo.

Tal como recientemente lo compartió la joven hija de Niurka, Romina Marcos, quien, a través de sus historias de Instagram, compartió no sentirse del todo bien por no lograr sus objetivos con la dieta.

Seré sincera con ustedes, me siento un poco frustrada, porque yo sé lo difícil que es esto, toda mi vida ha sido como un proceso y sigue siendo difícil y a veces quisiera compartirles siempre resultados buenos".

Estos últimos meses me ha ganado mi ansiedad y me ha ganado el querer llevar todo lo que me pasa a la comida, ahí voy de poco a poco", contó Romina.