Vocero del asilo Le Grand Senior Living niega que Laura Zapata haya sido secuestrada

Ciudad de México.- Luego de que Laura Zapata revelara que la habían secuestrado antes de su salida de Le Grand Senior Living, es Ernesto Cisneros, vocero de los familiares de los residentes del asilo quien ha salido a desmentir a la actriz.

En su entrevista para Sale el Sol, Cisneros desestimó lo desestimó por completo a la actriz, asegurando que todo eran inventos de ella.

Ya no sabe qué inventar esta mujer… ella les anunció a ustedes que iba a salir (del asilo), no lo hizo correctamente ante las autoridades. Que no les cambie la narrativa, porque ahora resulta que ella es la víctima, ¡nombre!, ¡qué la vamos a querer secuestrar!, ¡híjole!, ni Kafka se avienta una de esas", dijo entre risas el vocero.

Sobre el retraso que tuvo la artista para salir de la residencia junto con su abuela, Ernesto explicó que la artista no firmó ninguna responsiva de la salud de Doña Eva, sin embargo, destacó, que grabaron todo y que en el lugar se encontraba un notario.

De la misma manera, Cisneros subrayó que tanto los trabajadores como los inquilinos del asilo celebraron que la actriz se haya ido del lugar; no obstante, los amigos de Doña Eva le enviaron un video para que se recupere pronto.

Se acabó la pesadilla dentro de Le Grand, ella que se pelee con Niurka y con sus idems (iguales), no, no, se equivocó de… no, no. Entonces yo creo que la imagen salió fortalecida, porque nada fue cierto, puros cuentos, quería armar su telenovela, todo lo traía maquiavélicamente pensado, pero no le salió", remató.