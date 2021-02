Integrante de 'Sale el Sol' revela que actor de Televisa le fue infiel ¡y ya se iban a casar!

Ciudad de México.- Durante la mañana de este miércoles 17 de febrero la famosa conductora y cantante, Isabel Lascurain, fue víctima de sus compañeros de Sale el Sol que la hicieron sacar sus 'trapitos al sol' en pleno programa en vivo.

La integrante del grupo Pandora asiste recurrentemente al matutino de Imagen Televisión para fungir como presentadora invitada y recibe una gran aceptación por el público.

En esta ocasión Isabel tuvo que confesar frente a las cámaras del programa si alguna vez anduvo con algún famoso y respondió que sí, que tuvo un duradero romance con el actor venezolano, Luis José Santander.

Sus compañeros le pidieron que contara más detalles de su relación con el galán de Televisa e Isabel dio tremenda sorpresa al revelar que este artista le 'puso el cuerno' a pesar de que estaban a punto de casarse.

Anduvimos dos años, me iba a casar y todo, lo invité a Puerto Rico y no llegó y dije 'híjole', yo me iba a casar, me iba a ir a Venezuela y ahí troné, más tarde me enteré que me pintaba el cuerno", contó.