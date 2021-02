"Los amigos nos decimos la verdad": Jorge Medina pide perdón a 'El Yaki' y Pancho Barraza

Ciudad de México.- Anteriormente, el famoso cantante de regional mexicano, Jorge Medina, dio de qué hablar, luego de que llamara "Covidiotas" a dos de sus colegas, 'El Yaki' y Pancho Barraza, por haber hecho eventos en medio de la pandemia.

Pese haber recibido las críticas de varios por su comentario, Jorge se mantuvo firme y no habló más del tema, hasta ahora, pues a su salida de Televisa fue cuestionado por los medios de comunicación.

Aprovechando la atención de las cámaras y micrófonos de la prensa, el cantante expresó sus más sinceras disculpas para los cantantes que ofendió, pues admitió que fue algo que dijo de coraje tras haber perdido a alguien cercano por la enfermedad viral.

Yo dije las palabras de manera incorrecta, eso no quiere decir que mi opinión sea diferente, mi opinión es la misma, solamente quiero pedirle perdón, perdón de verdad a ‘El Yaki’, porque mencioné su fiesta y el no me pide nada para vivir y cada quien vive como quiere", dijo Medina.