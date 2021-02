Sofía Rivera Torres demuestra que "en el mar la vida es más sabrosa" con esta foto

Ciudad de México.- La hermosa conductora de televisión, Sofía Rivera Torres, nuevamente cautivó a todos sus seguidores, luego de que compartiera una nueva fotografía en su cuenta personal de Instagram.

La bella comunicadora dejó a miles de sus fans con la boca abierta, luego de mostrarse como nunca, posando dentro de las aguas del Mar de Cortés.

En la instantánea se mostró utilizando un traje de baño color rosa, mientras que en la parte superior portó una camiseta tipo tie-dye, la cual fue hecha por la hija de su esposo, Eduardo Videgaray.

El post de Sofía logró llevarse varios elogios, así como mensajes de cariño, pues la sección de comentarios se llenó de palabras de cariño para la presentadora, además, consiguió más de 20 mil likes en cuestión de pocas horas.

Hermosa", "Eres toda una belleza, no cabe duda", "Vaya que en el mar la vida es más sabrosa", "No puedo creer que todo eso sea para Videgaray", "Me fascinas nena", comentaron los fans.