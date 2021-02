Tras grave estado de salud por Covid-19, actor de Televisa revela al nuevo integrante de su familia

Ciudad de México.- Mike Biagio, famoso actor de Televisa, y su esposa, Gloria Sierra, revelaron en sus redes sociales que llegó un nuevo integrante a su familia de cinco, dejando encantadas a sus tres hijas, esto después de que él estuviera grave de salud por su contagio de Covid-19.

Sierra hace un par de semanas confesó que Mike necesitaba oxígeno por sus niveles de oxigenación eran muy bajos y estaba en estado hipóxico. Tras estos momentos de angustia, ahora la familia comparte que recibieron a un hermoso cachorro de Pastor Alemán.

La famosa actriz compartió un video en el que se puede ver a sus tres hijas cargando al pequeño Pastor Alemán, mientras le hacen cariños y confiesan que no pueden dormir porque les da lastima escucharlo llorar y se van a acompañarlo.

No les he enseñado al nuevo integrante de la familia, no tiene nombre. Les presento a nuestro nuevo perrito, hasta que llegó un hombre a nuestra casa, además de mi marido", dijo Sierra.