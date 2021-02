Tras separarse, Alexis Ayala se la da de galán con Érika Buenfil y así lo rechaza

Ciudad de México.- Alexis Ayala, después de revelar que se separó de su esposa, Fernanda López, intentó dárselas del mejor galán que hay en Televisa y el mundo, tratando de conquistarla con dulces palabras a la reconocida, Érika Buenfil, a lo que ella lo rechazó de esta divertida manera.

Ayala el pasado domingo 14 de febrero confirmó en sus redes sociales que se iba a divorcias de López, pues se veían más como amigos que como una pareja amorosa, por lo que por el bien de su hija y de ellos mismos, continuarían por caminos separados como hombre y mujer, pero juntos como padres.

Alexis trató de enamorar a la reconocida actriz diciéndole que era su única mujer, por lo que Buenfil con astucia le hizo saber que no creía en sus palabras y que no caería en su juego, por lo que giro la situación y le dijo que ella no sabría como llamarle pues perdió la cuenta de los hombres con los que han estado.

Voy a llamarte Eva, porque eres mi primera mujer", dijo Ayala. "Pues yo voy a llamar pioglón, porque no sé si eres el 206 o el 207", dijo Érika.

Cabe resaltar que esto se trató solo de un TikTok en el que ambos realizan un lip sync de una pareja, lo cual maravilló a sus millones de seguidores que rompieron en carcajadas y lo hicieron saber mediante miles de comentarios en el que los llaman los "reyes".

Ay dios, ahora si me hicieron reír mucho", "¡Morí! Son los mejores", "Grandiosos", "Qué grandiosos", "Hermosos", fueron algunos de los comentarios, junto a emojis de caras llorando de risa.

