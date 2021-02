Tras tráiler de 'Cruella', exactor de TV Azteca pide a Disney no "arruinarla" como a 'Maléfica'

Estados Unidos.- Un reconocido exactor de TV Azteca se pronunció en sus redes sociales después de ver el tráiler oficial que lanzaron de 'Cruella', personificada por Emma Stone, pidiendo a Disney que no fueran a "arruinarla" como lo hicieron al lanzar el live action de 'Maléfica' con Angelina Jolie.

El pasado 30 de mayo del 2014 llegó a la pantalla grande la historia de la villana de La Bella Durmiente, la malvada hechicera que embrujó a 'Aurora' para que no pudiera despertar de un profundo sueño hasta que le dieran un beso de amor verdadero, el cual ella aseguraba que no existía, desde su punto de vista.

El filme maravilló a millones en el mundo, pero no faltaron críticas al hecho de que al final 'Maléfica' resultó ser la buena de la historia y fue el padre de 'Aurora' el verdadero malo, por lo que Mauricio Martínez, exactor de TV Azteca, expresó su descontento aprovechando que se contará la historia de 'Cruella' desde su propio punto de vista.

Martínez mostró el gran interés que siente por ver la película, destacando que tenía altas expectativas que esperaba que no fueran derrumbadas como sucedió con 'Maléfica' hace casi siete años atrás.

Ojalá Disney no haga otra “Maléfica” y traten de convertir a este icónico personaje, cuyo RASGO PRINCIPAL siempre ha sido querer matar y despellejar a perritos dálmatas, en una "villana comprensiva". Please no la arruinen. Ojalá sea más como “Joker”. Pero es Disney, so...", escribió el actor.