VIDEO: Emmanuel Palomares reacciona de esta manera al escuchar el nombre de Irina Baeva

Ciudad de México.- Luego de que la actriz, Irina Baeva abrió su corazón en entrevista con Yordi Rosado, la joven mencionó como fue que acabó su relación, anterior a Gabriel Soto, con el actor, Emmanuel Palomares.

La artista rusa mencionó, que el galán de telenovelas perdió el interés en ella y que luego de terminar, él ya estaba conquistando a alguien más.

Lee también: ¿Le rogó? Emmanuel Palomares revela que Irina Baeva no aceptaría terminar la relación

Sin embargo, luego de esto, Emmanuel, contó su versión de los hechos en una entrevista exclusiva para la periodista de espectáculos, Mara Patricia Castañeda, según lo mencionó, ella fue quien descuidó su relación en primera instancia.

Ahora, al salir de Televisa, el actor fue cuestionado por los medios de comunicación, sin embargo, se negó a hablar más de Irina, sin embargo, pese a las insistencias de los reporteros, se comportó siempre con una actitud firme, amable y educada al decir:

Podría interesarte: Emmanuel Palomares rompe el silencio: Revela el motivo de su ruptura con Irina Baeva

No me molesta la insistencia, agradezco mucho el interés, pero como les digo, no tengo más opiniones al respecto, les deseo un bonito día a todos".