VIDEO: Ernesto Cázares de 'Exatlón' es detenido por elementos del Ejército en Veracruz

Ciudad de México.- Ernesto Rodolfo Cázares León mejor conocido como Ernesto Cázares sufrió un percance que por poco lo manda a prisión, pues publicó un par de videos donde es confrontado por elementos del Ejército mexicano.

Así lo informó el propio deportista mexicano, quien a través de su cuenta de Instagram compartió las imágenes del angustiante momento en que militares lo sacan de un restaurante de pizza en Veracruz junto con sus acompañantes y les realizan una inspección.

Llegaron, estábamos sentados en el Domino's, fue así como 'a ver, sálganse de volada... Me dijeron salte de volada, me dijeron que tus características, que no sé qué. Me toman foto como si yo fuera culpable de algo, banda ¿y yo qué ching…?", dijo durante uno de los clips.