¡A volar Maki! Desde Televisa, Juan Soler confirma que ya tiene nuevo romance

Ciudad de México.- El famoso actor argentino, Juan Soler, se sinceró y confesó que ya tiene pareja durante la reciente entrevista que brindó al conductor Jorge Van Rankin, quien a su vez la presentó en el programa Hoy.

Desde las instalaciones de la empresa Televisa, el protagonista del melodrama La mexicana y el güero reveló que durante su juventud fue muy "noviero" y además contó detalles inéditos de su pasada relación con Maki Moguilevsky.

Al principio no me cayó bien, era muy argentina (risas) pero en el año 2002 conocí a una Maki diferente y me enamoré, sí me enamoré mucho de Maki", explicó.