Así luce Natti Natasha en la espera de su primer hijo; le dijeron que no podría ser madre

Ciudad de México.- La cantante dominicana, Natti Natasha reveló que muy pronto se convertirá en mamá, pues ella y su prometido y manager, Raphy Pina, esperan a su primer hijo luego de un año de relación.

En entrevista para la revista People en Español, la intérprete de Sin Pijama reveló que habló con su pareja sobre convertirse en padres, pues a pesar de tener 34 años, aseguró que "el reloj biológico no para".

La cantante reveló la noticia con mucho entusiasmo, pues en 2007 se sometió a una cirugía derivada de los quistes en la matriz que le fueron diagnosticados, hecho que culminó en la extirpación de una trompa de Falopio, por lo que las posibilidades de ser madre eran casi nulas.

Cuando me hacen el exámen, el doctor me dijo: 'Por más que trates de embarazarte de forma natural no se va a poder'", recordó.

No obstante, tras entablar una relación con Raphy Pina, la dominicana confesó haberse sometido a un tratamiento que le permitiera quedar embarazada, el cual consistió en una serie de inyecciones de hormonas que se aplicaba cada noche.

Me ponía de tres a cuatro inyecciones. Recuerdo que a la semana había subido casi 18 libras (ocho kilos), no podía ni doblar los brazos".

A pesar de haber fracasado en dicho tratamiento y escuchar de parte de los médicos que no podía tener hijos debido a su condición, Natti Natasha logro superar la depresión producto del diagnóstico y tratar con un tratamiento nuevo.

"Estábamos en Puerto Rico. Un día fuimos a hacer jetski. Empecé a sentir un dolor en la espalda. Me quedé calamita porque no quería dañarle el fin de semana a nadie. La mañana siguiente a Raphy le hace una llamada el doctor. Se para a un lado con el celular, abre los ojos y me dice 'Tú estas embarazada'".

La noticia del embarazo de la intérprete de Criminal llevó a la pareja a quedar comprometida durante el cumpleaños de Natti, sino que además el motivo por el cual Raphy le dio un anillo fue para celebrar su amor y la familia que juntos tomarían.

Nunca he estado de tan buen humor en mi vida".

Del mismo modo, Natti Natasha dejó un mensaje a la publicación dedicad a las mujeres que han atravesado o atraviesan una situación similar a la que vivió, en donde resalta que no deben limitarse por la opinión de los demás.

En esta vida todo es posible. Toda la tormenta pasa y yo he sido un vivo ejemplo de eso", relató.

Fuente: People en Español