¿Cambios en Televisa? Productora de 'Hoy' se sincera y habla sobre su salida

Ciudad de México.- Después de los rumores de un mal rating y que Televisa busca despedirla, Andrea Rodríguez, actual productora de Hoy, tuvo una entrevista con Mara Patricia Castañeda, con quien se sinceró y habló respecto a su salida del famoso programa, ¿a caso se avecinan más cambios en el matutino?

Rodríguez habló de lo difícil que fue para ella regresar al programa después del fallecimiento de su hermana, Magda Rodríguez, pero que fue pensando en ella lo que la motivo y la animó a pedir manejar el matutino, pues a ella la oportunidad de decidir que hacer, si irse o quedarse.

La tía de Andrea Escalona recalcó que uno de los altos mandos de la televisora San Ángel se contactó con ella y le preguntó cual era su postura, a lo que ella pensó en irse alrededor de ocho meses para descansar y procesar su pérdida, pero que pensó en su hermana y pidió ser la productora de Hoy, lo que le dieron porque se lo merecían y le aseguraron que se quedaría hasta que ella pudiera.

La contestación fue: 'No te voy a decir que te vas a quedar un día, una semana, un mes, un año, te vas a quedar el tiempo en que tú puedas hacerlo’. Entonces no es una cuestión que a mí me dejaron por pena, porque muchos así lo creen, porque al final de cuentas es una empresa muy importante y no van a dejar, por pena, a nadie", aseveró.

En cuanto al rating expresó que a veces por más que te esforzaras había días malos y otros muy buenos, revelando que a veces hasta a ella le daban ganas de "tirar la toalla", pero que pensaba en Magda y toda su familia, lo que le daba fuerzas para continuar.

De igual manera dijo que no sabía exactamente cuanto tiempo estaría al mando, pues podía salir mañana si se presentaban problemas o podría quedarse uno o más años, por lo que solo el futuro y las circunstancias lo dirían.

Vengo de una familia demasiado aguerrida como para tirar la toalla, no puedo darme por vencida, pase lo que pase, porque al final, cuánto va a durar lo que sea, no sabemos, ¿cuánto voy a ser la productora de Hoy?, ella tenía garantizado que iba a hacer la productora todo este año y ya no pudo por otro motivo, entonces, yo todos los días termino el programa y digo: ‘Hoy hice el mejor show’, por si mañana ya no lo hago, me voy a ir tranquila a mi casa", dijo.