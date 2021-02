Destrozada: Ninel Conde rompe en llanto en vivo tras casi 1 año sin ver a su hijo

Ciudad de México.- Sin duda alguna Ninel Conde vive uno de los momentos más difíciles de su vida, debido a que tiene varios meses sin reunirse con su hijo Emmanuel, producto de su relación con Giovanni Medina.

Hace algunas horas el conocido 'Bombón Asesino' estuvo como invitada en el programa Despierta América y aquí no pudo contener las lágrimas al ver una foto en la que aparece al lado de su retoño.

También lee: "Lucía Méndez versión joven": Rostro de Ninel Conde deja en shock a Instagram

A casi un año de no poder reunirse con el menor, la cantante fue cuestionada por lo que más extraña de su retoño, a lo que inmediatamente dijo: Todo… desde su olor, su voz… todo”.

Sin embargo, cuando Ninel escuchó que le preguntaron sobre cómo le cambió la vida al embarazarse de Emmanuel, rompió en llanto y contestó:

Lo anhelaba mucho, tenía una niña y pues mi hijita ya tenía 18 años, y tenemos a nuestro niño, y Dios me lo mandó, y tarde o temprano me lo va a regresar… pero no me hagan llorar”.