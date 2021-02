'El Coyote' explota para irse sobre Jorge Medina: "Pend... que vaya y ching... su ma..."

Ciudad de México.- Hace un mes, el exvocalista de La Arrolladora, Jorge Medina ofendió a sus colegas que celebraban con fiestas cualquier noticia, por lo que vio fácil llamarlos "covidiotas", sin imaginar la bomba que armaría.

Y aún cuando 'El Flaco' ya le había contestado para tacharlo de "necesitado de atención" por las cosas que hace, quien ya no aguantó más fue José Ángel Ledesma 'El Coyote', quien durante una entrevista explotó para irse sobre Medina.

"Jorge está mal porque yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera hacer", mencionó Ledesma respectó al insulto, mientras que destacó que tanto 'El Yaki' como Pancho Barraza también estaban consientes de sus actos, dejando claro que si Jorge quería estar encerrado lo hiciera, pero no era valido que reaccionara de esta forma contra ellos.

Yo no le digo que es un pend..., que vaya y ching.. a su mad... porque con mi vida yo voy hacer lo que quiera", señaló.

'El Coyote' también aprovechó el momento para decir que si Medina no quería trabajar era su problema, pero que ellos necesitaban hacer algo para que la gente no se olvidara de ellos porque siempre los quieren ver y si antes de la pandemia no se tenía tanto trabajo, ya que todo pase menos tendrán si no se muestran activos.

