"Me da lástima": Lupita Castro arremete en contra de Niurka por defender a Vicente Fernández

Ciudad de México.- La famosa cantante, Lupita Castro, arremetió en contra de la vedette, Niurka Marcos, después de que la cubana saliera en defensa de Vicente Fernández y comentara que las declaraciones de la cantante no debían tomarse en cuenta porque había pasado mucho tiempo para hacer su denuncia.

Como se sabe, la actriz cubana habló para los medios de comunicación y desechó que el interprete de Estos Celos hubiera agredido a Castro, pues ya había pasado demasiado tiempo y ahora no tenía caso que hiciera algo en su contra.

Dichas declaraciones molestaron a Lupita ya que la ex de Juan Osorio manifestó que Fernández tenía una carrera intachable y los medios de comunicación no debían darle espacio a gente que aparece 40 años más tarde a difamarlo.

Finalmente, Lupita defiendo el tiempo que tardó en hacer pública su denuncia y subrayó que las declaraciones de Marcos no tienen relevancia en este caso.

No sé ni me importa lo que ella diga, pueden ser 40, pueden ser 100, no importa, eso no es lo importante, lo importante es cuando llega el momento, los tiempos de Dios son perfectos. Sí, son 40 años, y qué importa, me lo hizo, el caso es que me lo hizo y no lo ha negado, por qué no ha salido a negarlo, porque lo hizo, entonces lo que diga Niurka… la verdad, ¡me da lástima la señora!”, remató.