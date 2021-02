Niurka estalla contra Lupita Castro por llamarla "vulgar": "Que vaya y ching.. su ma..."

Ciudad de México.- Niurka Marcos no dejó pasar la ofensas y explotó en contra de la cantante Lupita Castro, quien asegura fue abusada por Vicente Fernández cuando ella tenía 17 años de edad.

Luego de que algunos reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa para entrevistarla, le comentaran a Niurka que Castro había mencionado que ella era "vulgar", la cubana no se quedó callada y le respondió.

Yo soy vulgar, pero eso ya lo sabe todo el mundo, eso no es ninguna novedad, y aparte no tengo ninguna clase, pero eso me da la libertad de poder decir lo que me da la gana y opinar lo que me da la gana, y entonces a ella yo le mando a decir que vaya y chin... a su mad..., podría decirle otras cosas ¿verdad?... perr... y fea".